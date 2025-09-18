Cómo obtener la Beca Jenkins-Del Toro, una oportunidad para jóvenes cineastas

La Fundación Mary Street Jenkins y el aclamado cineasta mexicano Guillermo del Toro han abierto la convocatoria para la Beca Jenkins-Del Toro. Un programa diseñado para impulsar el talento emergente en la industria cinematográfica. Esta iniciativa ofrece una oportunidad única para jóvenes mexicanos con aspiraciones de estudiar en el extranjero, brindándoles el apoyo económico necesario para alcanzar sus sueños.

La beca, creada por el director de «La forma del agua» y «Pinocho», busca democratizar el acceso a la educación de élite en el cine. Un campo que a menudo requiere de una inversión considerable. El programa está dirigido a estudiantes de licenciatura o recién egresados que deseen cursar estudios de posgrado en una de las mejores escuelas de cine del mundo. La beca cubre gastos de colegiatura, manutención y viajes, eliminando las barreras financieras que muchos talentos enfrentan.

¿Qué ofrece la Beca Jenkins-Del Toro?

El principal atractivo de esta beca es su respaldo integral. Más allá del apoyo económico, los seleccionados se benefician del prestigio que conlleva ser parte de un programa auspiciado por una figura de la talla de Guillermo del Toro. Los becarios tienen la posibilidad de estudiar en instituciones como: la London Film School, la University of Southern California (USC), o el American Film Institute (AFI). Entre otras, todas ellas reconocidas por su excelencia académica. El objetivo es que los futuros cineastas adquieran las herramientas y conocimientos necesarios para competir en un mercado global.

¿Cómo obtener la beca?

El proceso de selección es riguroso y busca identificar a los candidatos más prometedores. Los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos que incluyen:

Ser de nacionalidad mexicana.

Tener un promedio mínimo de 8.5 en sus estudios universitarios.

Haber sido admitido en un programa de posgrado en alguna de las escuelas de cine aprobadas por la fundación.

La postulación requiere la presentación de un expediente completo que, además de los datos personales y académicos, incluye un portafolio de trabajo. En este portafolio, los aspirantes deben mostrar su talento y visión a través de proyectos audiovisuales, guiones o cualquier otro material que demuestre su pasión y aptitud para el cine. Es fundamental que los candidatos demuestren no solo su habilidad técnica, sino también su capacidad narrativa y su compromiso con la industria.

La Beca Jenkins-Del Toro representa una inversión en el futuro del cine mexicano y una manifestación del compromiso de Guillermo del Toro con las nuevas generaciones. Para quienes sueñan con seguir los pasos de este director, esta beca es una puerta abierta hacia un futuro lleno de oportunidades. La convocatoria se encuentra disponible en la página oficial de la Fundación Mary Street Jenkins, donde se detallan todos los pasos y fechas importantes del proceso.