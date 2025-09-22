Conoce la fecha de apertura y la ubicación del Museo Guimard

Ubicado en el tranquilo y elegante distrito 16 de París, el Hôtel Mezzara es un auténtico tesoro arquitectónico. Construido entre 1910 y 1911 por el icónico arquitecto Hector Guimard, este edificio no es un simple hotelito de lujo, sino una obra de arte total. Guimard, conocido por sus diseños para las icónicas entradas del metro de París, creó una de las residencias más fascinantes de la ciudad. Años más tarde, este mismo espacio se convertirá en el epicentro de su legado, el Museo Guimard. El encargo provino del industrial textil y artista decorativo Paul Mezzara, quien buscaba un espacio que sirviera tanto de hogar como de taller y galería personal.

La obra de Guimard en el Hôtel Mezzara representa una de sus creaciones más maduras y refinadas. Cada rincón, cada elemento, desde la fachada asimétrica y la elegante mezcla de piedra y ladrillo, hasta la intrincada forja de los balcones y las originales vidrieras, fue meticulosamente diseñado. Pero es en el interior donde se revela la verdadera magia: una impresionante escalera de metal que se eleva hacia un techo de cristal, inundando el espacio de una luz natural etérea. Esta visión de «proyecto total» será la columna vertebral de lo que mostrará el futuro Museo Guimard. La obra es un claro manifiesto de su «proyecto total», donde cada pieza, incluyendo los muebles originales del comedor, es parte de una visión artística unificada que, por suerte, se ha conservado casi intacta.

La odisea del Museo Guimard: de albergue para jóvenes a meca cultural

Después de la vida de Guimard, el Hôtel Mezzara tuvo una existencia errática. Tras la separación de Mezzara en 1913, la casa cambió de manos y fue utilizada incluso como una escuela privada y, por casi 80 años, como un albergue para jóvenes. A pesar de estos usos tan dispares, la estructura y gran parte de su mobiliario original sobrevivieron al paso del tiempo, esperando el momento en que se transformaría en el Museo Guimard.

En 1994, el edificio fue finalmente reconocido como monumento histórico de Francia, un paso crucial para su preservación. Sin embargo, su transformación en museo parecía un sueño lejano hasta que el proyecto fue asumido por la asociación Le Cercle Guimard. Su misión es clara: rescatar y honrar el legado del arquitecto y abrir este espacio al público.

La espera ha sido larga, pero la recompensa parece valer la pena. La inauguración del Museo Guimard no solo permitirá a los visitantes adentrarse en la mente de este genio del Art Nouveau, sino que también exhibirá una vasta colección de su obra. La colección incluye más de 1.000 piezas, entre mobiliario, cerámicas, planos, maquetas y fotografías que trazan la evolución de su estilo. El museo busca ser una experiencia inmersiva, con exhibiciones que prometen reconstrucciones virtuales y exploraciones de otras obras maestras de Guimard, como la destruida sala de conciertos Humbert de Romans.

El hito que estabas esperando: la fecha clave para el Museo Guimard

La espera tiene fecha de caducidad. El Museo Guimard tiene prevista su inauguración a finales de 2027. Esta apertura no es solo un evento para el mundo del arte, sino un hito para la preservación cultural de París. Se espera que atraiga a un público global de curadores, diseñadores, arquitectos y, por supuesto, a todos los que aprecian el diseño y la belleza auténtica.

Si eres de los que busca ir más allá de los clichés turísticos, marca esta fecha en tu calendario. El Museo Guimard será una experiencia íntima y enriquecedora, una oportunidad de conectar con la visión de un maestro que, por fin, tiene un lugar permanente para ser honrado. Prepárate para descubrir por qué la obra de Guimard sigue siendo tan relevante y radical, incluso más de un siglo después de su creación.