Cuándo es la fiesta del mercado de La Merced en CDMX

Cada mes de septiembre, la Ciudad de México se prepara para celebrar una de sus tradiciones más arraigadas. El aniversario de la inauguración del Mercado de La Merced. Este emblemático espacio, que desde la época de los 50, se consolidó como uno de los centros de abasto más grandes y emblemáticos de América Latina. Celebra su fundación con una festividad muy grande. Además de que es un recordatorio de la historia, la identidad y la resiliencia de uno de los barrios más antiguos y significativos de la capital mexicana.

La fecha conmemorativa, que se estableció con la inauguración del actual mercado en 1957, marca un hito en la historia comercial y social de la ciudad. El 24 de septiembre de ese año, se abrió este complejo arquitectónico que transformó por completo el comercio en la zona. Reemplazando la antigua red de puestos callejeros y consolidando a La Merced como un pilar fundamental para el suministro de alimentos y productos de todo tipo. La celebración de su aniversario es, por tanto, un homenaje a esta fecha histórica. Pero también a la incansable labor de los locatarios. Quienes a lo largo de las décadas, han mantenido vivo el espíritu de este coloso del comercio popular.

Foto: N+

El festejo de este aniversario anual es una tradición que va más allá de un evento. Se trata de una manifestación de la cultura local. Por lo general, la celebración se viste de música, color y tradición, reflejando el carácter festivo y comunitario que define al barrio. Locatarios y visitantes se unen en un ambiente de alegría, compartiendo comida, historias y un profundo sentido de pertenencia. La festividad es un testimonio de la memoria e identidad de un lugar. Que ha sido testigo de la evolución de la ciudad por siglos, desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. Es una jornada en la que se honra la historia del barrio de La Merced. Un sitio que ha sido un centro de intercambio comercial desde tiempos ancestrales.

Fecha y horario para el festejo número 68 del Mercado de La Merced

Aunque la celebración principal se centra en el 24 de septiembre, los festejos a menudo se extienden con diversas actividades. Este 2025, el aniversario 68 del Mercado de La Merced se vestirá de gala con uno de los eventos más esperados por los habitantes de la zona y los amantes de la música. Se organizó un gran baile sonidero gratuito. El evento se dividirá en 2 días: 23 y 24 de septiembre y contará con la participación de icónicos sonideros como La Conga, Pancho Sonidero y Sonido Súper Dengue. Quienes amenizarán la fiesta con sus mejores éxitos a partir de las 18:00 horas, garantizando una celebración inolvidable para todos los asistentes en la CDMX.

La celebración, es un evento gratuito. Pero igualmente, habrá una transmisión en vivo de 11:00 a 15:00 horas con intervenciones artísticas y sonideros. Se instalarán dos escenarios principales: