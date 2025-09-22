Cursos y diplomados de la Cineteca Nacional 2025: conoce la nueva oferta académica

La Cineteca Nacional, abre sus puertas al conocimiento cinematográfico con una diversa y renovada oferta académica para todos los interesados en el séptimo arte. Con la reciente apertura de convocatorias, esta prestigiosa institución invita a estudiantes, cineastas y aficionados a sumergirse en la historia, teoría y análisis del cine. A través de una amplia gama de cursos, seminarios y diplomados que prometen enriquecer su comprensión y aprecio por las obras cinematográficas.

La programación académica está diseñada para cubrir diferentes niveles y áreas de interés, ofreciendo diplomados de formación más extensiva y cursos con enfoque más específico y de corta duración. Estos últimos, generalmente de 16 sesiones, abordan temas que van desde el cine mexicano hasta el cine mundial. Pasando por el análisis detallado de la obra de directores influyentes. La oferta se adapta a los tiempos actuales, con opciones presenciales en sus sedes de Chapultepec y Xoco, así como en línea a través de plataformas como «Contigo en la distancia».

Oferta educativa 2025-2026 en la Cineteca Nacional

Para este 2025 ofrece el Diplomado Internacional en Teoría y Análisis Cinematográfico. Coordinado por el Dr. Lauro Zavala, que se impartirá en Cineteca Chapultepec. Este programa, que se extiende del 4 de octubre de 2025 al 8 de agosto de 2026, ofrece una formación profunda y estructurada en el análisis fílmico.

Para quienes prefieren un formato más conciso, la Cineteca Xoco presenta el curso «Lubitsch Mudo: Juegos del amor, comedias del deseo» con el Dr. Brían Hanrahan. Que se llevará a cabo del 24 de septiembre al 12 de noviembre de 2025. En Cineteca Chapultepec.

El curso «Cuando la literatura seduce al cine II», impartido por Gina Bardavid Szclar, explorará la relación entre ambas disciplinas del 24 de septiembre al 10 de diciembre de 2025. En la cineteca Chapultepec.

Cómo acceder al programa educativo

Para acceder a esta formación, los interesados deben visitar la sección de Desarrollo Académico en el sitio web de la Cineteca Nacional. Donde encontrarán los detalles completos de cada curso, incluyendo temarios y calendarios. La inscripción a los cursos en línea se gestiona a través de la plataforma «Cultura desde casa». Mientras que para cualquier consulta sobre costos y el proceso de registro, se puede contactar directamente al Departamento de Desarrollo Académico. Cabe destacar que la Cineteca Nacional ofrece descuentos especiales para estudiantes, maestros con credencial vigente, miembros del INAPAM y ex participantes de sus programas, lo que facilita el acceso a una educación cinematográfica de primer nivel.