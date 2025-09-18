Dónde hacerse una limpia en CDMX: lugares para abrir caminos y mejorar las energías

Las «limpias» son una práctica de sanación espiritual con profundas raíces prehispánicas en México. Originalmente realizadas por chamanes para sanar a su comunidad, estas ceremonias han evolucionado hasta convertirse en un pilar de la cultura popular, buscando purificar el espíritu y equilibrar las energías. Si te has preguntado cómo y, más importante, dónde hacerse una limpia en CDMX, este artículo te servirá como una guía detallada para encontrar el lugar y el ritual perfectos para ti.

La intención detrás de una limpia es eliminar el dolor, el desequilibrio o la enfermedad que se manifiesta desde un plano espiritual, y así, abrir un camino hacia lo nuevo y positivo. Aunque es una tradición ancestral, no se limita a una religión o creencia específica, ya que su objetivo es universal: lograr la armonía entre el ser humano y el mundo. Para quienes buscan liberarse de malas vibras, envidias o incluso maleficios, es fundamental saber dónde hacerse una limpia en CDMX para asegurar la autenticidad y el respeto por esta práctica. Los rituales a menudo involucran el uso de inciensos, cánticos y plantas sagradas como laurel, albahaca y pirul, cada una con su propio significado y propósito purificador.

Mercado de Sonora

Conocido popularmente como «el mercado de los brujos», en sus pasillos 8 y 9 encontrarás a curanderos, santeros y ritualistas que ofrecen una variedad de limpias para todos los males, desde problemas de salud y amorosos hasta bloqueos en la suerte. Es una de las experiencias más auténticas y tradicionales de la ciudad.

El Zócalo de la CDMX

A un costado de la Catedral Metropolitana, es común encontrar a personas con trajes de danzantes prehispánicos y el rostro pintado que ofrecen limpias a cambio de una cooperación voluntaria. Es un lugar ideal para quienes buscan conectar con las raíces ancestrales en el corazón de la capital y entender dónde hacerse una limpia en CDMX de forma más directa y pública.

Pasaje Esotérico

Ubicado en la antigua Galería Plaza de las Estrellas, este lugar es un punto de encuentro para personas de todas las creencias. Además de limpias, ofrece otros servicios como lecturas de tarot, amuletos y cartas astrales. Es una excelente opción para quienes buscan una experiencia más integral en el mundo del esoterismo.

Casa de los Ángeles

Situada en la colonia Condesa, esta opción es perfecta para quienes buscan una limpia con un enfoque más holístico y moderno. Aquí, los rituales se combinan con terapias alternativas como Reiki, meditación y yoga de la risa. Es un santuario de tranquilidad que se aleja del bullicio de los mercados para ofrecer una experiencia más personal y orientada al bienestar emocional.

El Brujo Mayor y otros centros especializados:

Para quienes buscan un servicio con una reputación más formal y establecida, existen curanderos y centros especializados como El Brujo Mayor de Catemaco «Unicornio Negro» que ofrecen limpias y otros trabajos espirituales bajo una atención más personalizada. Es importante resaltar que aunque él radica en Veracruz, en ocasiones visita la Ciudad de México. Estos lugares son la respuesta a la pregunta dónde hacerse una limpia en CDMX para quienes prefieren un enfoque más privado y con una trayectoria conocida.