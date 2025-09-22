Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
La dura medida pro palestina de Dua Lipa en contra de un miembro importante de su staff
Agenda Noticias

La dura medida pro palestina de Dua Lipa en contra de un miembro importante de su staff

22
sep2025

Dua Lipa Despide a su Agente, David Levy de WME, en un acto que subraya su firme postura pro-Palestina y su rechazo a cualquier intento de censura dentro de la escena musical. La noticia, que ha encendido las redes y los círculos indie, se centra en un intento fallido de boicot contra el trío de rap irlandés Kneecap en el festival de Glastonbury.

El catalizador de esta ruptura fue la filtración de una carta privada y confidencial firmada por Levy, entre otros profesionales de la industria, dirigida a los organizadores de Glastonbury. ¿El objetivo? Presionar para que Kneecap, un grupo conocido por su activismo pro-Palestina y posturas anti-sistema (llegando incluso a generar controversia por sus lemas políticos), fuera excluido del cartel del festival. Kneecap, a pesar de la presión, actuó con éxito, reivindicando que su música es un grito que no se puede ahogar.

La reacción de Dua Lipa fue inmediata y contundente: al enterarse de que su propio agente había participado en esta maniobra de censura, rompió lazos con David Levy. Fuentes cercanas a la artista citadas por medios internacionales indican que Dua Lipa vio en la acción de Levy un apoyo a la guerra de Israel en Gaza y al «terrible trato a los palestinos», una postura que, sencillamente, no se alinea con sus valores.

Miguel Adrover se niega a vestir a Rosalía por su falta de apoyo a Palestina

Dua Lipa despide agente Palestina

La cantante, con ascendencia kosovar y conocida por su postura frente a la situación que se vive en Palestina—habiendo condenado previamente el «genocidio israelí» en Gaza y pedido un alto el fuego humanitario—, ha demostrado que su activismo no es solo performance para redes sociales. Es una decisión ética que impacta directamente en su carrera y su equipo. Este movimiento la consolida como un ícono de la coherencia dentro del mainstream, priorizando la dignidad humana y la libertad de expresión sobre los intereses puramente comerciales.

El despido de Levy no ha sido un caso aislado. El influyente grupo de trip-hop Massive Attack, también conocido por su compromiso político, siguió los pasos de Dua Lipa y rompió relaciones con el mismo agente por las mismas razones. Esto sugiere un efecto dominó que podría obligar a toda la industria del entretenimiento a revisar sus alianzas y, sobre todo, a tomar una postura clara en un conflicto que trasciende lo geográfico.

Dua Lipa ha utilizado su poder estelar no para silenciar, sino para amplificar una causa. Ha enviado un mensaje rotundo: el arte no puede ser cómplice de la opresión. Y para los amantes de la cultura alternativa, esto es más que una noticia de celebridades; es una victoria de la ética sobre la conveniencia.

Relacionados

Etiquetas
agente de Dua LipaDavid LevyDua LipaGazaKneecap
Foto del avatar

Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

Los 10 mejores microrrelatos que debes leer si te gusta la ficción
Anterior
Los 10 mejores microrrelatos que debes leer si te gusta la ficción
Siguiente
Conoce la fecha de apertura y la ubicación del Museo Guimard
Conoce la fecha de apertura y la ubicación del Museo Guimard

MÁS CONTENIDO

Andy Warhol en México: todo sobre «Warhol y su obturador fugaz», la exposición fotográfica del genio del arte pop

Andy Warhol en México: todo sobre «Warhol y su obturador fugaz», la exposición fotográfica del genio del arte pop
‘Diella’: La ministra de Albania creada con IA que combatirá la corrupción

‘Diella’: La ministra de Albania creada con IA que combatirá la corrupción
«El Diablo, una vida»: las nuevas esculturas de Nick Cave

«El Diablo, una vida»: las nuevas esculturas de Nick Cave
Monopolio vs aumento de precios: Las dos caras de Ticketmaster en la mira global

Monopolio vs aumento de precios: Las dos caras de Ticketmaster en la mira global
Últimas noticias de Massive Attack: contundente posicionamiento tras concierto con seguimiento facial

Últimas noticias de Massive Attack: contundente posicionamiento tras concierto con seguimiento facial
Casa de subastas americana pone a la venta piezas arqueológicas mexicanas

Casa de subastas americana pone a la venta piezas arqueológicas mexicanas
Centros de acopio en CDMX: ubicación y qué donar para las víctimas de la explosión en Iztapalapa

Centros de acopio en CDMX: ubicación y qué donar para las víctimas de la explosión en Iztapalapa
¿Por qué cerraron los museos en CDMX? Esta es la lista de recintos afectados

¿Por qué cerraron los museos en CDMX? Esta es la lista de recintos afectados
Netflix y CDMX: Así funcionará la alianza para impulsar el cine mexicano

Netflix y CDMX: Así funcionará la alianza para impulsar el cine mexicano
Boicot de Hollywood: Actores y cineastas rompen con firmas israelíes implicadas en el genocidio en Gaza

Boicot de Hollywood: Actores y cineastas rompen con firmas israelíes implicadas en el genocidio en Gaza