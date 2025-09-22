La dura medida pro palestina de Dua Lipa en contra de un miembro importante de su staff

Dua Lipa Despide a su Agente, David Levy de WME, en un acto que subraya su firme postura pro-Palestina y su rechazo a cualquier intento de censura dentro de la escena musical. La noticia, que ha encendido las redes y los círculos indie, se centra en un intento fallido de boicot contra el trío de rap irlandés Kneecap en el festival de Glastonbury.

El catalizador de esta ruptura fue la filtración de una carta privada y confidencial firmada por Levy, entre otros profesionales de la industria, dirigida a los organizadores de Glastonbury. ¿El objetivo? Presionar para que Kneecap, un grupo conocido por su activismo pro-Palestina y posturas anti-sistema (llegando incluso a generar controversia por sus lemas políticos), fuera excluido del cartel del festival. Kneecap, a pesar de la presión, actuó con éxito, reivindicando que su música es un grito que no se puede ahogar.

La reacción de Dua Lipa fue inmediata y contundente: al enterarse de que su propio agente había participado en esta maniobra de censura, rompió lazos con David Levy. Fuentes cercanas a la artista citadas por medios internacionales indican que Dua Lipa vio en la acción de Levy un apoyo a la guerra de Israel en Gaza y al «terrible trato a los palestinos», una postura que, sencillamente, no se alinea con sus valores.

La cantante, con ascendencia kosovar y conocida por su postura frente a la situación que se vive en Palestina—habiendo condenado previamente el «genocidio israelí» en Gaza y pedido un alto el fuego humanitario—, ha demostrado que su activismo no es solo performance para redes sociales. Es una decisión ética que impacta directamente en su carrera y su equipo. Este movimiento la consolida como un ícono de la coherencia dentro del mainstream, priorizando la dignidad humana y la libertad de expresión sobre los intereses puramente comerciales.

El despido de Levy no ha sido un caso aislado. El influyente grupo de trip-hop Massive Attack, también conocido por su compromiso político, siguió los pasos de Dua Lipa y rompió relaciones con el mismo agente por las mismas razones. Esto sugiere un efecto dominó que podría obligar a toda la industria del entretenimiento a revisar sus alianzas y, sobre todo, a tomar una postura clara en un conflicto que trasciende lo geográfico.

Dua Lipa ha utilizado su poder estelar no para silenciar, sino para amplificar una causa. Ha enviado un mensaje rotundo: el arte no puede ser cómplice de la opresión. Y para los amantes de la cultura alternativa, esto es más que una noticia de celebridades; es una victoria de la ética sobre la conveniencia.