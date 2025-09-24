¿Por qué demandaron a Bad Bunny? Todo sobre la polémica de «La Casita» en Puerto Rico

El reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio. Se encuentra en el centro de una batalla legal. Un hombre de 84 años, propietario de la casa popularmente conocida como «La Casita» en Humacao. Ha presentado una demanda multimillonaria contra el cantante y sus productoras. Alegando el uso indebido de su propiedad para fines comerciales.

La denuncia, interpuesta por Román Carrasco Delgado, acusa a Bad Bunny y a sus empresas Rimas Entertainment, Move Concerts PR y A1 Productions de enriquecimiento ilícito. Según el documento legal, la icónica casa de color salmón fue utilizada sin el consentimiento adecuado en el cortometraje del álbum «Debí Tirar Más Fotos». Y lo que es más significativo, sirvió de modelo para la réplica a tamaño real que se construyó para el escenario de la gira del artista en el Coliseo de Puerto Rico.

Así habría utilizado Bad Bunny «La Casita» para su producción musical

El demandante afirma que solo recibió un pago de 5 mil 200 dólares, una cantidad que considera desproporcionada en comparación con los millones de dólares que generó el proyecto del artista. Carrasco Delgado alega que fue manipulado para firmar en la pantalla de un celular un contrato cuyos términos desconocía, aprovechándose de su poca escolaridad. «La Casita», antes un lugar de tranquilidad, se ha convertido en un punto turístico para los fanáticos, quienes se detienen a fotografiarla, afectando la privacidad y la paz del dueño.

La demanda cobra una nueva dimensión de seriedad y preocupación. Recientemente se reportó un incidente en el que un sujeto disparó contra la propiedad. Una situación que el propietario atribuye a la exposición generada por el cortometraje y la subsecuente fama de la casa. Si bien el motivo del ataque no se ha confirmado, el evento subraya los peligros y la intrusión que ha sufrido Carrasco Delgado a raíz de la asociación de su hogar con la imagen pública de Bad Bunny.

La suma que se exige en la demanda asciende a 6 millones de dólares, lo que incluye 5 millones por enriquecimiento indebido y un millón por daños emocionales. El caso pone de relieve la delgada línea entre el arte y la explotación comercial, y las responsabilidades legales que conlleva el uso de la imagen de una propiedad privada. Hasta el momento, ni Bad Bunny ni sus representantes han emitido una declaración pública sobre este litigio, que podría sentar un precedente importante en el ámbito de los derechos de imagen y propiedad en la industria del entretenimiento.