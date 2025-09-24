Sinergia: El festival de música electrónica nacional regresa al CENART y será totalmente gratis

El Centro Nacional de las Artes (CENART) se prepara para recibir una nueva edición de Sinergia. Un festival que se ha consolidado como una plataforma vital para la música electrónica nacional. Este evento, de acceso totalmente gratuito, invita a residentes y visitantes de la Ciudad de México a sumergirse en un universo sonoro el próximo miércoles 18 de octubre. El evento, que dará inicio a las 13:00 horas, promete una experiencia multifacética. Que va más allá de un concierto, fusionando la creatividad humana con la tecnología de vanguardia.

El festival, oficialmente conocido como Sinergia: Festival de Todas las Radios, es un espacio donde la diversidad de géneros electrónicos converge en un mismo punto. El CENART, ubicado en la calle Río Churubusco 79 en Coyoacán, se transformará en un epicentro de beats y ritmos. Presentando a una alineación de talentos mexicanos. El cartel incluye a artistas como Rayben, conocido por sus paisajes sonoros envolventes, y Juan Escumbia, que promete poner a bailar a todos con su mezcla de cumbia y electrónica. A ellos se suman propuestas innovadoras como Estéreo Waves, O Tortuga, La Virgencita, Herbolaria, Sonido Desconocido 2, Mita, Conchitta y Delicioso Peralta, cada uno aportando una perspectiva única al espectro de la música electrónica.

Una de las características más destacadas de esta edición es la exploración temática de la inteligencia artificial como un elemento creativo dentro de la música. Este enfoque busca abrir un diálogo sobre la relación entre el arte y la tecnología. Invitando al público a reflexionar sobre cómo las herramientas digitales están redefiniendo los límites de la creación musical. Este elemento promete una experiencia interactiva y educativa, enriqueciendo la visita de cada asistente.

Cartel completo del Festival Sinergia 2025 en el CENART

De igual manera, Sinergia fomenta una red de colaboración entre las principales estaciones de radio del país. Emisoras como Reactor 105.7 FM, Radio UNAM y Radio IPN son pilares del evento. Quienes darán difusión pero que también participaron en la curaduría de los talentos presentados. Esta sinergia radial asegura una cartelera de alta calidad y una representación genuina del panorama sonoro de México. En resumen, el festival es una oportunidad excepcional para los amantes de la música, la tecnología y la cultura de la Ciudad de México para disfrutar de una tarde inolvidable, celebrando la vibrante escena electrónica nacional de forma totalmente gratuita.

Los grupos y artistas que se presentarán en Sinergia son: